Синод єпископів Католицької церкви не дозволив жінкам приймати сан диякона

Завершений під керівництвом Папи Франциска Синод єпископів Католицької церкви не прийняв очікуваних прогресивних рішень.

Про це повідомляє The Washington Post та ABC News.

Підсумковий документ від 26 жовтня засвідчив, що питання надання жінкам права на дияконське служіння залишається невирішеним. Диякони у Католицькій церкві можуть проводити хрещення, вінчання та поховання, проте не мають права служити меси.

Кардинал Віктор Фернандес повідомив, що хоча Папа Франциск не підтримує ідею жіночого дияконату, він готовий до подальшого вивчення цього питання. Створена спеціальна комісія розглядатиме можливості розширення прав жінок, але виключно поза церковним служінням.

За словами Фернандеса, більшість католичок “не виявляли бажання отримати дияконат”, вважаючи його обтяжливим для їхньої мирської діяльності. Наразі жінки, попри відсутність високих церковних посад, активно керують католицькими лікарнями та школами.

Кейт Макелві, виконавча директорка Конференції жіночої ординації, висловила розчарування повільністю змін у Церкві, визнаючи при цьому наявність певних культурних зрушень.

Синод також оминув питання щодо ЛГБТК+ спільноти та можливості служіння одружених священників. Попри створення двох комісій для вивчення питання жіночого дияконату, суттєвих змін у цьому напрямі поки не спостерігається.