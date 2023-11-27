Політика

Син Кернеса заявив, що його батько помер раніше, ніж про це повідомили

27 Листопада 2023 14:44
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Кернес

Син мера Харкова Кирило Кернес стверджує, що його батько, Геннадій Кернес, помер 16 грудня 2020 року, а не 17 грудня, як усі говорили.

Про це він розповів, в інтерв’ю “Главком”.

За словами Кирила Кернеса, причиною смерті Геннадія Кернеса стало те, що 14 грудня 2020 року його відключили від системи життєзабезпечення. Після чого серце вже не витримало, і він помер 16 грудня 2020 року, а зовсім не 17 грудня. Не піддавався лікуванню, згідно з документами, він набагато раніше.

“Сьогодні з усією відповідальністю можу сказати, що з того моменту, як батько був доправлений до німецької клініки “Шаріте”, посадовці Харківської міської ради здійснили низку фальсифікацій рішень міського голови, яким був на той момент Геннадій Кернес. Це робилося з метою захоплення влади у місті”, – розповів він. 

За словами Кирила, у нього є документальні докази формування електронного ключа, датоване 17 вересня 2020 року з 15:00 до 16:00 з ІР-адреси комунального підприємства Харківської міськради сторонньою людиною. Він запевняє, що його не міг створити Геннадій Кернес, оскільки у цей час він перебував у реанімації в Берліні без засобів зв’язку.

За даними сина ексголови Харкова, виключно Геннадій Кернес мав право сформувати електронний ключ. У разі формування ключа не особисто власником ключа, такий ключ вважається скомпрометованим. І будь-які правочини, документи, заяви, підписані за допомогою скомпрометованого ключа не є законними.

На сьогодні, повідомляє син Кернеса, юристами зібрані документи та докази, які дають підстави стверджувати, що групою посадових осіб на чолі з Ігорем Тереховим заздалегідь усвідомлено був розроблений і згодом повністю реалізований план захоплення влади в Харкові. 

Усі матеріали та документи він планує надати слідчим та прокурорам для розслідування.


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