        Сили спеціальних операцій приєдналися до програми “Контракт 18–24: Дрони”

        Федір Олексієв
        12 Серпня 2025 17:08
        Розвідники ССО з БПЛА Shark / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ
        Розвідники ССО з БПЛА Shark / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

        Сили спеціальних операцій приєдналися до програми “Контракт 18–24: Дрони”, яка передбачає підготовку та службу на посадах, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем.

        “Тепер «Контракт 18–24: ДРОНИ» поширюватиметься і на підрозділи Сил спеціальних операцій. А саме — на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Зокрема, в ССО уже зараз пропонують такі вакансії, як оператор наземних роботизованих комплексів, оператор інженерних наземних роботизованих комплексів, оператор БПЛА різних типів, оператор-майстер БПЛА, оператор-розвідник БПЛА та інші”, – розповіли в ССО.

        Які підрозділи ССО можна обрати:

        • 3-й полк ім. князя Святослава Хороброго.
        • 4-й полк “Рейнджер”.
        • 6-й полк “Рейнджер”.
        • 8-й полк ім. князя Ізяслава Мстиславича.
        • 144-й центр.

        Що передбачає контракт:

        • 200 000 грн одразу після підписання.
        • 300 000 грн після навчання.
        • 500 000 грн після 2 років служби.
        • Щомісячне забезпечення до 120 000 грн.
        • Іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медобслуговування.
        • Підготовка мінімум 4 місяці.

        Залишити заявку можна на сайті “ССО Рекрутинг“.

        Додамо, що усього до програми “Контракт 18-24” для операторів безпілотних систем долучено загалом 46 підрозділів, а сама програма тепер поширюється не лише на пілотів повітряних дронів, а й на операторів наземних роботизованих комплексів.


