Сили спеціальних операцій приєдналися до програми “Контракт 18–24: Дрони”, яка передбачає підготовку та службу на посадах, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем.
“Тепер «Контракт 18–24: ДРОНИ» поширюватиметься і на підрозділи Сил спеціальних операцій. А саме — на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Зокрема, в ССО уже зараз пропонують такі вакансії, як оператор наземних роботизованих комплексів, оператор інженерних наземних роботизованих комплексів, оператор БПЛА різних типів, оператор-майстер БПЛА, оператор-розвідник БПЛА та інші”, – розповіли в ССО.
Які підрозділи ССО можна обрати:
- 3-й полк ім. князя Святослава Хороброго.
- 4-й полк “Рейнджер”.
- 6-й полк “Рейнджер”.
- 8-й полк ім. князя Ізяслава Мстиславича.
- 144-й центр.
Що передбачає контракт:
- 200 000 грн одразу після підписання.
- 300 000 грн після навчання.
- 500 000 грн після 2 років служби.
- Щомісячне забезпечення до 120 000 грн.
- Іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медобслуговування.
- Підготовка мінімум 4 місяці.
Залишити заявку можна на сайті “ССО Рекрутинг“.
Додамо, що усього до програми “Контракт 18-24” для операторів безпілотних систем долучено загалом 46 підрозділів, а сама програма тепер поширюється не лише на пілотів повітряних дронів, а й на операторів наземних роботизованих комплексів.