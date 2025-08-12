Сили спеціальних операцій приєдналися до програми “Контракт 18–24: Дрони”, яка передбачає підготовку та службу на посадах, пов’язаних з експлуатацією безпілотних систем.

“Тепер «Контракт 18–24: ДРОНИ» поширюватиметься і на підрозділи Сил спеціальних операцій. А саме — на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Зокрема, в ССО уже зараз пропонують такі вакансії, як оператор наземних роботизованих комплексів, оператор інженерних наземних роботизованих комплексів, оператор БПЛА різних типів, оператор-майстер БПЛА, оператор-розвідник БПЛА та інші”, – розповіли в ССО.

Які підрозділи ССО можна обрати:

3-й полк ім. князя Святослава Хороброго.

4-й полк “Рейнджер”.

6-й полк “Рейнджер”.

8-й полк ім. князя Ізяслава Мстиславича.

144-й центр.

Що передбачає контракт:

200 000 грн одразу після підписання.

300 000 грн після навчання.

500 000 грн після 2 років служби.

Щомісячне забезпечення до 120 000 грн.

Іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медобслуговування.

Підготовка мінімум 4 місяці.

Залишити заявку можна на сайті “ССО Рекрутинг“.

Додамо, що усього до програми “Контракт 18-24” для операторів безпілотних систем долучено загалом 46 підрозділів, а сама програма тепер поширюється не лише на пілотів повітряних дронів, а й на операторів наземних роботизованих комплексів.