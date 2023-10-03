Суспільство

Сили ППО знищили 29 “шахедів” та крилату ракету

3 Жовтня 2023 08:43
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ппо

Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА “Shahed” та крилатою ракетою “Іскандер-К”.

Як повідомили Повітряні Сили, пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: “шахедів” – із мису Чауда, КР “Іскандер-К” – з району Джанкой.

“У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань “Південь” та “Схід” у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей”, – повідомили ПС.

Усього силами та засобами Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:

  • 29 “Shahed-131/136”;
  • 1 крилату ракету “Іскандер-К”.

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