Сили ППО знищили 29 “шахедів” та крилату ракету

Уночі 3 жовтня російські окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА “Shahed” та крилатою ракетою “Іскандер-К”.
Як повідомили Повітряні Сили, пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: “шахедів” – із мису Чауда, КР “Іскандер-К” – з району Джанкой.
“У південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.
Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань “Південь” та “Схід” у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей”, – повідомили ПС.
Усього силами та засобами Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:
- 29 “Shahed-131/136”;
- 1 крилату ракету “Іскандер-К”.