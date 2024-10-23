Суспільство

Сили ППО збили 57 БпЛА над Україною
23 Жовтня 2024 09:38
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дрони, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія рф вчергове атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 57 шахедів.

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram

Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Також окупанти атакували Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. 

В повітряному просторі України досі лишається до 9-ти ворожих БпЛА. Бойова робота триває.


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