Суспільство

Сили ППО збили 41 із 42 ворожих “шахедів”

14 Грудня 2023 07:27
читать на русском →
ппо

У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Шість ракет випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Ударними БпЛА “Shahed-136/131” противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.

Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Переважну більшість – в Одеській області.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Грудня 2023 07:27

Сили ППО збили 41 із 42 ворожих “шахедів”
14 Грудня 2023 09:27

Пропуск вантажівок із України до Словаччини частково відновлено
14 Грудня 2023 07:42

Росіяни активізувалися на Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках, – Генштаб
14 Грудня 2023 07:17

Байден запропонував пакет міграційних змін, який підвищить шанси на допомогу Україні
14 Грудня 2023 07:04

Росіяни атакували Одещину: поранення отримали 11 людей, пошкоджено низку будівель
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки