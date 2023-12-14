Сили ППО збили 41 із 42 ворожих “шахедів”

У ніч на 14 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Шість ракет випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.
Ударними БпЛА “Shahed-136/131” противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.
Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Переважну більшість – в Одеській області.