Сили ППО збили 14 із 15 дронів-камікадзе

Росія в ніч на неділю атакувала Україну 15 ударними безпілотниками типу Shahed, 14 із них вдалося збити, йдеться в ранковому зведенні Повітряних сил ЗСУ.

Дрони збивали в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей, сказано у повідомленні.

«Є наслідки у Синельниківському районі», — написав у телеграм-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, уламками дронів було пошкоджено шість приватних будинків, «зачепило і лінію електропередачі».

Напередодні у ЗСУ заявляли про знищення всіх дев’яти російських безпілотників.

Російські військові не коментують атаки безпілотників на Україну, у своїх зведеннях міноборони Росії регулярно повідомляє про українські безпілотники, збиті над російськими регіонами.