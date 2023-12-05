Сили ППО збили 10 з 17 ворожих “Шахедів”

Росія уночі 5 грудня атакувала Україну 17 ударними БПЛА типу “Шахед” та 6 зенітними керованими ракетами ЗРК С-300, десять ворожих дронів вдалося збити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БПЛА типу “Шахед” та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА в різних регіонах України”.

Повідомляється, що ракети окупанти спрямували по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.