Суспільство

Сили ППО вночі знищили 18 з 19 «Шахедів»

20 Грудня 2023 07:48
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дрони

У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

Про це повідомляють у Телеграмі Повітряні Сили ЗСУ.

 “Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської,  Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, противник завдав удару  двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині. Попередньо без постраждалих.


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