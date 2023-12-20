Сили ППО вночі знищили 18 з 19 «Шахедів»

У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

Про це повідомляють у Телеграмі Повітряні Сили ЗСУ.

“Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині. Попередньо без постраждалих.