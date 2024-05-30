Сили ППО вночі збили 7 крилатих ракет та 32 “Шахеди”

У ніч на 30 травня окупанти вдарили по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України, застосувавши 19 ракет та 32 “Шахеди”. Усі дрони та 7 крилатих ракет вдалося збити.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зокрема, загарбники випустили 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ) та 32 “Шахеди” з російського міста Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

“У результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА “Shahed-131/136″ у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей”.

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.