Сили оборони звільнили Урожайне

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне.
Про це повідомила Маляр в Telegram.
“Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах.
Наступальні дії тривають”.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне.
Про це повідомила Маляр в Telegram.
“Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах.
Наступальні дії тривають”.
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