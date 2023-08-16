Суспільство

Сили оборони звільнили Урожайне

16 Серпня 2023 08:27
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Деокупація, маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили Урожайне.

Про це повідомила Маляр в Telegram.

“Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах.

Наступальні дії тривають”.


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