Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.
“Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави”, – йдеться у повідомленні Генштабу.
Міноборони РФ заявило про “звільнення” Безсалівки 7 липня 2025 року.