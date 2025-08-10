        Політика

        Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині

        Віктор Алєксєєв
        10 Серпня 2025 11:07
        Безсалівка на мапі Google
        Безсалівка на мапі Google

        Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

        Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

        В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

        “Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави”, – йдеться у повідомленні Генштабу.

        Міноборони РФ заявило про “звільнення” Безсалівки 7 липня 2025 року.


