Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині

“Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави”, – йдеться у повідомленні Генштабу.

В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.