Суспільство

Сили оборони знищили ворожий вертоліт на Бахмутському напрямку

14 Серпня 2023 08:33
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вертоліт

Повітряні сили Збройних сил України зранку 14 серпня збили на Бахмутському напрямку вертоліт російських загарбників.

Про це повідомляє ПС ЗСУ у Facebook.

“Близько 05:00 години 14 серпня на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється)”.

Повітряники також підтвердили інформацію Сил оборони півдня про збиття 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та 8 крилатих ракет “Калібр”, які вночі намагалися атакувати Одесу.

Зазначається, що БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а “Калібри” – з акваторії Чорного моря (фрегат в районі Ялти).


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