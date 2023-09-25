Суспільство

Сили оборони знищили командувача Чорноморського флоту РФ, – ССО

25 Вересня 2023 14:37
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війна, крим

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери, серед них — командувач ЧФ РФ.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначимо, командувачем Чорноморського флоту РФ з 2022 року є адмірал Віктор Соколов. За даними українських захисників, ще 105 окупантів унаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня було поранено. А сама будівля штабу не підлягає відновленню.

ССО ЗСУ також опублікували оновлену інформацію щодо втрат Росії в результаті проведення спецоперації зі знищення великого десантного корабля “Минск” у ніч проти 13 вересня.

“Враховуючи факт, що ВДК “Минск” мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на [судні]. Безповоротні втрати склали 62 окупанти”, — йдеться у повідомленні.


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