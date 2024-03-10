Кримінал

Сили оборони знищили 35 ударних дронів

10 Березня 2024 08:38
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Наслідки обстрілі одного з населених пунктів на Харківщині / Фото з телеграм-каналу @synegubov

У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

“Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ”, – йдеться в повідомленні.


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