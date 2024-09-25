Суспільство

Сили оборони знищили 28 “Шахедів” і 4 авіаційні ракети
25 Вересня 2024 08:27
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дрони, ппо, ракети
Ілюстративне фото з відкритих джерел

25 вересня окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе, сили ППО знищили 28 із них та збили 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в соцмережах.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.


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Сили оборони знищили 28 “Шахедів” і 4 авіаційні ракети
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