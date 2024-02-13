Суспільство

Сили оборони знищили 16 “Шахедів” із 23 запущених

13 Лютого 2024 07:08
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дрони, повітряні сили
Іранський дрон "Shahed-136/131" / Фото з відкритих джерел

Вночі 13 лютого ЗСУ знищили 16 ворожих “Шахедів” із 23 запущених.

Про це повідомляють Повітряні сили.

“У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131″ з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим”.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА ворога у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.


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