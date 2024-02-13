Сили оборони знищили 16 “Шахедів” із 23 запущених

Вночі 13 лютого ЗСУ знищили 16 ворожих “Шахедів” із 23 запущених.
Про це повідомляють Повітряні сили.
“У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131″ з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим”.
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА ворога у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.