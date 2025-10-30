Сили оборони знешкодили 623 ворожі повітряні цілі

У ніч на 30 жовтня (з 19:00 29 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – «шахеди»):

653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”;

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

8 крилатих ракет “Калібр”;

2 крилатих ракет Іскандер-К;

30 крилатих ракет Х-101;

2 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1 керованої авіаційної ракети Х-31П.

“За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

Реклама

Реклама

592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

7 крилатих ракет “Калібр”;

1 крилату ракету Іскандер-К;

21 крилатих ракет Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.