Суспільство

Сили оборони здійснили найбільшу дронову атаку на чотири російські військові аеродроми
14 Серпня 2024 14:27
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дрони, зсу, рф, сбу
Cупутникові знімки, на яких видно авіабазу Саваслейка та її злітно-посадкову смугу / Google Maps

СБУ та Сили оборони цієї ночі здійснили найбільшу за час війни дронову атаку на військові аеродроми РФ- у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську.

Про це повідомило Укрінформу джерело в СБУ.

“Далекобійні дрони СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. «Весела» нічка сьогодні була на летовищах Воронєж, Курськ, Саваслєйка та Борісоглєбск”, – повідомив співрозмовник.

Джерело підтверджує, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

“Російські воєнкори в соцмережах вже скиглять, що удар був результативним і що ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на Саваслейці, звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами. Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами”, – сказав співрозмовник.

За його словами, СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини.

“Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим «пташкам», – наголосив співрозмовник.


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