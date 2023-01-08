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Сили оборони збили три ворожих гелікоптери і три дрони, – Генштаб

8 Січня 2023 19:24
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генштаб

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах росіян, повідомляють у Генштабі.

Українським захисникам вдалося у неділю збити три ворожі гелікоптери і три безпілотники типу “Орлан”. В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і роблять спроби покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Також росіяни зосередили зусилля на захопленні Донецької області в межах адмінкордону, але це їм не вдається.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і  по цивільній інфраструктурі.


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