Сили оборони збили три ворожих гелікоптери і три дрони, – Генштаб

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах росіян, повідомляють у Генштабі.

Українським захисникам вдалося у неділю збити три ворожі гелікоптери і три безпілотники типу “Орлан”. В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Окупанти намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і роблять спроби покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Також росіяни зосередили зусилля на захопленні Донецької області в межах адмінкордону, але це їм не вдається.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.