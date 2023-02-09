Політика

Сили оборони збили три БПЛА – Генштаб

9 Лютого 2023 18:45
17
війна

Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ, противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та 3 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація – без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
    Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівська область; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна, Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.
  • На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства “Придніпровська Біотес” в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі.

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили 3 БпЛА противника: 2 – типу “Орлан-10” та 1 – “Оріон”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Лютого 2023 19:21
38

ЗМІ: ЄС поки не взяв зобов’язань щодо постачання Україні бойової авіації
9 Лютого 2023 21:20
56

Українські рятувальники у Туреччині працюють на максимальній відстані від росіян
9 Лютого 2023 19:40
176

На Харківщині створюють новий підрозділ ЗСУ
9 Лютого 2023 19:06
72

СБУ ліквідувала ще 6 каналів втечі ухилянтів
9 Лютого 2023 18:45
17

Сили оборони збили три БПЛА – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
усі думки