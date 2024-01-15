Суспільство

Сили оборони збили російський літак А-50 

15 Січня 2024 09:19
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літак

Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого Іл-22М, вранці цю інформацію певною мірою підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Про це пишуть російські та українські Telegram-канали, заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

“Близько 21:00 українськими підрозділами було нанесено вогневе ураження по двох літаках ВКС РФ, а саме по літаку А-50 ДРЛО та бомбардувальнику ІЛ-22, які перебували над акваторією Азовського моря”.

За даними Мисягіна станом на вечір 14 січня, А-50 збили а ІЛ-22 підбили − він перебував у повітрі і намагався дістатися до найближчого аеродрому, але після початку зниження зник з радарів в районі Керчі.

Повідомлення про А-50 також з’явились у російських пабліках. 


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