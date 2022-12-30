Політика

Сили оборони збили 8 “шахедів” та розвідувальний БПЛА “Орлан” – Генштаб

30 Грудня 2022 18:29
27
війна

Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Також ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця – Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.
  • На Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

Станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

В районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 – пошкоджено.

Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2022 20:40
28

“Ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці”. Залужний привітав захисників з прийдешніми святами
30 Грудня 2022 20:12
24

Зеленський про ситуацію на фронті: є ділянки, де просуваємося
30 Грудня 2022 18:29
27

Сили оборони збили 8 “шахедів” та розвідувальний БПЛА “Орлан” – Генштаб
30 Грудня 2022 18:04
55

З 5 січня в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації – Буданов
30 Грудня 2022 17:40
25

Усі блоки АЕС на підконтрольній території перейшли на максимальну потужність – Енергоатом
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
усі думки