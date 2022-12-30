Сили оборони збили 8 “шахедів” та розвідувальний БПЛА “Орлан” – Генштаб

Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Також ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.
Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця – Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.
- На Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.
- На Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.
Станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.
В районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 – пошкоджено.
Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.