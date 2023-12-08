Сили оборони збили 6 Шахедів цієї ночі

У ніч на 8 грудня Повітряні сили ЗСУ збили п’ять з семи “Шахедів”.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed” із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА “Shahed-136/131” та шести зенітних керованих ракет С-300.

Напрямок удару “Шахедів” – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.