Сили оборони збили 6 Шахедів цієї ночі

У ніч на 8 грудня Повітряні сили ЗСУ збили п’ять з семи “Шахедів”.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Окупанти атакували Україну безпілотниками типу “Shahed” із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської області.
Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА “Shahed-136/131” та шести зенітних керованих ракет С-300.
Напрямок удару “Шахедів” – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.