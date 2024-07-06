Кримінал

Сили оборони збили 24 з 27 ударних БПЛА
6 Липня 2024 09:01
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Воронка в центрі Харкова, залишена нічним російським військовим ударом. Архівне фото, 27 серпня 2022 року / Фото В'ячеслав Мадієвський Ruters

У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської обл. – рф.

Як повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.


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