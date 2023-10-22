Політика

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів Сили оборони за добу знищили 980 окупантів, 18 танків, 19 бронемашин, 3 артсистеми, 9 БПЛА, 14 одиниць авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб,

танків ‒ 5081 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,

артилерійських систем – 7032 (+15) од,

РСЗВ – 825 (+3) од,

засоби ППО ‒ 549 (+1) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),

крилаті ракети ‒ 1535 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 991 (+1). Дані уточнюються.



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