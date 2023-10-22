Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів

Сили оборони за добу знищили 980 окупантів, 18 танків, 19 бронемашин, 3 артсистеми, 9 БПЛА, 14 одиниць авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб,
- танків ‒ 5081 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
- артилерійських систем – 7032 (+15) од,
- РСЗВ – 825 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 549 (+1) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 991 (+1).
Дані уточнюються.