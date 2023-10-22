Політика

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів

22 Жовтня 2023 10:25
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втрати ворога

Сили оборони за добу знищили 980 окупантів, 18 танків, 19 бронемашин, 3 артсистеми, 9 БПЛА, 14 одиниць авто і спецтехніки, повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб,
  • танків ‒ 5081 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
  • артилерійських систем – 7032 (+15) од,
  • РСЗВ – 825 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 549 (+1) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 991 (+1).

Дані уточнюються.


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