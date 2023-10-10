Сили оборони вперше з кінця червня збили російський літак

Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Про минулий збитий російський літак Генштаб повідомляв ще 29 червня. Це теж був Су-25, його тоді збили бійці бригади “Едельвейс” за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла”. Відтоді втрати РФ в літаках залишались на відмітці 315 одиниць.

Протягом цієї доби, як повідомив Генштаб, українськими захисниками було знищено російський Су-25 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. На якій ділянці фронту – не уточнюється.

Також уражено пункт управління окупантів, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та станцію РЕБ росіян.