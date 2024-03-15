Суспільство

Сили оборони вночі знищили 27 ворожих дронів

15 Березня 2024 07:50
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дрони
Іранський Шахед / Getty Images

У ніч на 15 березня армія РФ вдарила 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу “Shahed”.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

“В результаті бойової роботи збито 27 «Шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей”, – йдеться у повідомленні. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.


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Сили оборони вночі знищили 27 ворожих дронів
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