Сили оборони вночі знищили 27 ворожих дронів

У ніч на 15 березня армія РФ вдарила 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу “Shahed”.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

“В результаті бойової роботи збито 27 «Шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей”, – йдеться у повідомленні. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.