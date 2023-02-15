Політика

Сили оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 н.п. – Генштаб

15 Лютого 2023 06:45
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війна

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області та Федорівку і Степове – Донецької.
  • На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микілське та Времівка на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.


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