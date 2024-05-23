Сили оборони уразили російський комплекс С-400

Сили оборони України нанесли ракетний удар балістичними ракетами ATACMS по російському зенітному комплексу С-400 “Триумф” на Донеччині.

Кадри та відео були оприлюднені telegram-каналом “Досье шпиона”.

22 травня, близько 12:50 українськими силами було завдано ракетного удару по позиції російського комплексу С-400 в районі аеродрому Моспіно, Донецька область.

Повідомляється, що в результаті удару було:

Знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400;

Пошкоджено 1 ПУ ЗРК С-300/400;

Знищено РЛС 96Л6Е;

Знищено пункт управління ЗРК С-300/400;

Знищена російська РЛС 96Л6Е комплексу С-400 / Фото з соцмереж

На доступних фото та відео можна достовірно ідентифікувати знищеними принаймні одну пускову установку, вірогідно, комплекс технічного забезпечення 30Ц6Е та одну всевисотну радіолокаційну станцію 96Л6Е. Остання знищена вперше за час війни.

Як пише Мілітарний, у випадку знищення РЛС та командного пункту можна говорити про фактичне знищення зенітної батареї, адже без них робота неможлива.