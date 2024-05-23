Техно

Сили оборони уразили російський комплекс С-400

23 Травня 2024 16:49
читать на русском →

Сили оборони України нанесли ракетний удар балістичними ракетами ATACMS по російському зенітному комплексу С-400 “Триумф” на Донеччині.

Кадри та відео були оприлюднені telegram-каналом “Досье шпиона”.

22 травня, близько 12:50 українськими силами було завдано ракетного удару по позиції російського комплексу С-400 в районі аеродрому Моспіно, Донецька область.

Повідомляється, що в результаті удару було:

  • Знищено 2 ПУ ЗРК С-300/400;
  • Пошкоджено 1 ПУ ЗРК С-300/400;
  • Знищено РЛС 96Л6Е;
  • Знищено пункт управління ЗРК С-300/400;
Знищена російська РЛС 96Л6Е комплексу С-400 / Фото з соцмереж

На доступних фото та відео можна достовірно ідентифікувати знищеними принаймні одну пускову установку, вірогідно, комплекс технічного забезпечення 30Ц6Е  та одну всевисотну радіолокаційну станцію 96Л6Е. Остання знищена вперше за час війни.

Як пише Мілітарний, у випадку знищення РЛС та командного пункту можна говорити про фактичне знищення зенітної батареї, адже без них робота неможлива.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Травня 2024 18:52

Зеленський збирав Ставку: говорили про фронт та наміри росіян зірвати Саміт миру
23 Травня 2024 17:01

НБУ обмежить вихідні перекази з карти на карту
23 Травня 2024 16:49

Сили оборони уразили російський комплекс С-400
23 Травня 2024 15:34

NYT: У Білому домі тривають дебати щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ
23 Травня 2024 15:08

Росіяни завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ, почали перекидати резерви, – Сирський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки