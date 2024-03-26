Сили оборони уразили ракетою “Нептун” корабель “Костянтин Ольшанський” у Криму

ЗСУ уразили ракетою “Нептун” десантний корабель “Костянтин Ольшанський”, викрадений окупантами у 2014 році під час захоплення Криму.

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

Він нагадав, що “Костянтин Ольшанський” – це український великий десантний корабель, який росіяни захопили в України 2014 року під час окупації Криму.

Судно дев’ять років стояло у бухті Севастополя. Росіяни почали розбирати його на запчастини та грабували.

За словами речника ВМСУ, на 10-й рік війни окупанти зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому протягом року вирішили відновити “Костянтин Ольшанський”.

Плетенчук зазначив, що метою цих робіт було зробити фальсифікацію для того, щоб відрапортувати московському керівництву про те, як вони відновили один із нібито “своїх” великих десантних кораблів. За його словами, це міг бути або “Мінськ”, або “Оленегорський гірник”, адже “їхній характер ушкоджень такий, що відновлення досі під великим питанням”.

“Корабель цей повинен був використовуватися проти України. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим “Нептуном”. Ураження було нанесено точно”, – сказав Плетенчук.

Він додав, що наразі уточнюється ступінь пошкоджень ураженого корабля, однак тепер він точно не є боєздатним.

Окрім того, речник ВМС повідомив, що уражені напередодні російські великі десантні кораблі “Азов” та “Ямал” не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом, як і судно “Іван Хурс”.