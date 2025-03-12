Суспільство

На околицях Суджі тривають бої, ситуація залишається важкою, – DeepState
12 Березня 2025 15:05
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Суджа на карті DeepState станом на 12 березня 2025 року
Суджа на карті DeepState станом на 12 березня 2025 року

Сили оборони України відходять із Суджі Курської області, про що свідчать оновлення на мапі Deep State. Раніше повідомлялося про бої на території міста, однак Генштаб офіційно цю інформацію не коментував.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що російські війська намагаються чинити максимальний тиск на українських військових у Курській області.

“Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Росіяни намагаються максимально тиснути, а військове командування робить усе, щоб зберегти життя наших воїнів”, – сказав Зеленський.

Водночас секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що повного виходу ЗСУ із Суджі немає.

Доповнено. О 15:29 DeepState поінформували, що бої тривають на околицях Суджі.

“Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі Суджі”, – йдеться в повідомленні моніторингового проєкту.

Там додали, що ситуація залишається важкою, а Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога.


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