Політика

Сили оборони України вдарили по складу боєприпасів у Брянській області
10 Листопада 2024 11:41
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генштаб
Вибухи на складі боєприпасів у Брянській області після удару безпілотників ЗСУ / Фото Генштаб

В ніч на 10 листопада підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали точного вогневого удару по складу боєприпасів 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, рф.

Зафіксовано щонайменше 8 вибухів на території об’єкта. Об’єктивний контроль вказує на наявність двох вогневих осередків та ознаки вторинної детонації.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Станом на 6:00 ранку на місці події в Брянській області продовжувалась інтенсивна пожежа. Точні результати ураження наразі уточнюються.

“Спільна успішна бойова робота всіх складових Сил оборони України щодо важливих цілей збройних сил рф продовжуватиметься”, – заявили в Генштабі.


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