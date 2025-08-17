        Політика

        Сили оборони України досягають успіхів на Донеччині та Північно-Слобожанському напрямку

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 11:58
        Командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко доповідає міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку оперативну обстановки на лінії фронту / Фото МВС
        Командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко доповідає міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку оперативну обстановки на лінії фронту / Фото МВС

        За останні два тижні українські війська здобули помітні успіхи на кількох фронтах, повідомляє Генштаб ЗСУ. З 4 по 16 серпня спільні дії підрозділів Національної гвардії та Збройних Сил України, що входять до складу 1-го корпусу НГУ “Азов”, дозволили звільнити низку населених пунктів у Донецькій області, серед яких Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

        За даними Генштабу, противник зазнав значних втрат у живій силі: 910 безповоротних і 335 санітарних, ще 37 окупантів взято в полон. Втрати техніки та озброєння також значні: знищено та пошкоджено 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 безпілотник різних типів.

        Стабілізаційні дії тривають у напрямку Добропілля, де окупанти продовжують здаватися: лише за останню добу підрозділи 19-го армійського корпусу взяли в полон шістьох російських військових.

        Окрім цього, силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ та суміжних підрозділів було очищено від ворога місто Покровськ. На Північно-Слобожанському напрямку українські війська просунулися на кількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області – до 1000 метрів.

        Боротьба триває, і українські війська продовжують відвойовувати території та утримувати контроль над звільненими населеними пунктами.


