Сили оборони тримають під контролем 70% Вовчанська – ОСУВ “Хортиця”

Російські окупанти продовжують спроби просунутися у Вовчанську Харківської області, проте Сили оборони України тримають ситуацію під контролем. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковника Назара Волошина.

“Сили оборони зараз контролюють місто Вовчанськ, близько 70%. У місті та на околицях точаться запеклі бої з окупантами, оскільки росіяни не припиняють спроб просунутися або закріпитися малими штурмовими групами. Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають окупантів під вогневим контролем”, – розповів Волошин в ефірі телемарафону.

Також українські війська продовжують тримати під вогневим контролем річку Вовча, не дозволяючи окупантам форсувати річку.

Загалом у Харківській області від початку доби було проведено одну штурмову дію ворога, окупанти проводили атаку в напрямку Липців. Ворог успіху не мав, українські військові продовжують проводити заходи з посилення нашої стійкості та оборони.

“Ворожа армія не припиняє спроби уражати наші позиції як вогнем артилерії, так і ударами КАБів. Окупанти скидають КАБи ФАБ-500. Зокрема, вже сьогодні з напрямку Бєлгорода ворог завдав один удар КАБом по Вовчанську та трьома КАБами по населеному пункту Липці”, – додав Волошин.