Суспільство

Сили оборони просунулись на кількох напрямках – ISW

4 Серпня 2023 08:36
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зсу, фронт, контрнаступ

Українські Збройні сили під час бойових операцій щонайменше на трьох ділянках фронту мали успіх на деяких напрямках. Сили оборони також просунулися вперед.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на дані українського Генштабу наголошують, що Сили оборони 3 серпня продовжували контрнаступальні операції на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. Окрім того, ЗСУ продовжують наступ на Бахмутському напрямку.

Зокрема, директора Департаменту планування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович повідомив, що українські сили просунулися до 650 метрів углиб російської оборони на фронті – на Мелітопольському напрямку.

Своєю чергою, один російський “воєнкор” заявляв, що ЗСУ просунулися в районі населеного пункту Миколаївське, що за 27 км на північний захід від тимчасово окупованого Донецька на заході Донецької області.

Як зазначав секретар Ради національної безпеки та оборон Олексій Данілов, контрнаступ ЗСУ не має встановлених термінів чи графіка.За його словами, російські оборонні рубежі вздовж фронту, як і раніше, сильно заміновані, а на деяких ділянках є 3, 4 або 5 мін на 1 квадратний метр.


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