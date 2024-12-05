Сили оборони отримають понад 30 тис. далекобійних ударних безпілотників у 2025 році

У 2025 році у війська планується поставити понад 30 тисяч далекобійних безпілотників. Частину з цих БПЛА профінансували міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем. Це не лише відповідає потребам фронту, а й підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології”, – зазначив міністр.

Умєров зауважив, що ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.

“Ми демонструємо світові: Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності”, – підсумував міністр.