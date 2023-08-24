Суспільство

Сили оборони мають успіхи на двох напрямках, – Генштаб

24 Серпня 2023 08:41
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війна

Українські бійці продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, мають локальні успіхи. Окупанти своєю чергою тиснуть у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

У Запорізькій області, а саме у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки, наші воїни мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Також захисники працюють артилерією по виявлених цілях противник, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Речник додав, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

“Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви”, – зазначив Ковальов.

Також наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

“Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають. За добу відбулося 23 бойових зіткнення”, – наголосив речник.


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