Сили оборони мають успіх біля Роботиного та Кліщіївки – Генштаб

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового.

наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового. На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки.

українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки.

Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.