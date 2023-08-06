Суспільство

Сили обороны мають локальні успіхи під Бахмутом

6 Серпня 2023 10:37
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Сили обороны відбили позиції під Бахмутом в районі Кліщіївки, просунулись більш ніж на 7 кілометрів під Великою Новосілкою.

Про це повідомив колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ та парамедик Єгор Фірсов.

За його словами українські військови почали битись за висоти по Горлівському напрямку.

“Почалась успішно проводитись контр-батарейна робота”, – написав він у X (колишній Twitter).


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