Сили обороны мають локальні успіхи під Бахмутом

Сили обороны відбили позиції під Бахмутом в районі Кліщіївки, просунулись більш ніж на 7 кілометрів під Великою Новосілкою.

Про це повідомив колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ та парамедик Єгор Фірсов.

За його словами українські військови почали битись за висоти по Горлівському напрямку.

“Почалась успішно проводитись контр-батарейна робота”, – написав він у X (колишній Twitter).