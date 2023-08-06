Сили обороны мають локальні успіхи під Бахмутом

Сили обороны відбили позиції під Бахмутом в районі Кліщіївки, просунулись більш ніж на 7 кілометрів під Великою Новосілкою.
Про це повідомив колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ та парамедик Єгор Фірсов.
За його словами українські військови почали битись за висоти по Горлівському напрямку.
“Почалась успішно проводитись контр-батарейна робота”, – написав він у X (колишній Twitter).
локальні успіхи побратимів надихають увесь фронт.— Єгор Фірсов (@Firsov_Donetsk) August 6, 2023
Наші відбили позиції під Бахмутом в районі Кліщіївки, просунулись більш ніж на 7 кілометрів під Великою Новосілкою.
Почали битись за висоти по нашому Горлівському напрямку. Почалась успішно проводитись контр-батарейна робота. pic.twitter.com/EKgqMkxWlN