Суспільство

Сили оборони ліквідували російську жінку-штурмовика на на Донеччині
2 Липня 2024 19:16
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війна
Жінка-штурмовик окупаційних військ РФ / Скриншот з відео

Воїни 47 механізованої бригади ліквідувала на передовій російську жінку-штурмовика, що брала участь у наступі на Донеччині.

Батальйон ударних безпілотних систем Strike Drone Company, що входить до складу 47 ОМБр, показав кадри ураження штурмової групи окупантів, до складу якої входила жінка.

Рідкісну жінку-військовослужбовця ЗС РФ, яка може бути мало не першим достовірно підтвердженим штурмовиком, уразили за допомогою FPV-дронів.

Про те, що ця жінка була штурмовиком, свідчить підготовлене якісне спорядження, а також особиста зброя — автомат АК-12.


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