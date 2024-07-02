Сили оборони ліквідували російську жінку-штурмовика на на Донеччині

Воїни 47 механізованої бригади ліквідувала на передовій російську жінку-штурмовика, що брала участь у наступі на Донеччині.

Батальйон ударних безпілотних систем Strike Drone Company, що входить до складу 47 ОМБр, показав кадри ураження штурмової групи окупантів, до складу якої входила жінка.

Рідкісну жінку-військовослужбовця ЗС РФ, яка може бути мало не першим достовірно підтвердженим штурмовиком, уразили за допомогою FPV-дронів.

Про те, що ця жінка була штурмовиком, свідчить підготовлене якісне спорядження, а також особиста зброя — автомат АК-12.