Сили оборони контролюють 93 населені пункти в Курській області, – Сирський

Сили оборони України контролюють 93 населені пункти в Курській області, заявив головком Олександр Сирський на Конгресі місцевої та регіональної влади.

Сирський повідомляє, що ЗСУ утримують 1263 кв. км, просунувшись на територію РФ на 28-35 км.

“З метою створення зони безпеки та припинення обстрілів з території Російської Федерації цивільних об’єктів у Сумській області, а також для випередження противника, угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку.

За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти”, – сказав Сирський.

За його словами, противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування підрозділів Сил оборони вглиб території Росії, нарощує угруповання та здійснює переміщення військ з інших напрямків.

“Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки”, – додав головком.