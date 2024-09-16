Суспільство

Сили безпілотних систем офіційно стали окремим родом ЗСУ
16 Вересня 2024 15:20
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армія
Ілюстративне фото / Сили безпілотних систем

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем визначають окремим родом Збройних сил.

Про плани створення окремого роду Сил безпілотних систем Зеленський говорив іще в лютому. Тоді він доручив опрацювати питання створення у структурі ЗСУ окремого роду сил.

Мета СБС – нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських і наземних систем. А ще – забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

11 червня у Києві представники Збройних сил та Міністерства оборони презентували Сили безпілотних систем – новий для світових армій рід військ. Символом нового роду військ стала ластівка.

Командувачем Сил безпілотних систем був призначений заступник Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський. Під час презентації він розповів, що впровадження нової структури є відповіддю на сучасні вимоги поля бою та створюються на основі сучасного воєнного досвіду.


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