Свириденко у понеділок презентує план дій Уряду

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у понеділок представить комплексний план дій Кабінету Міністрів, у якому окреслено конкретні заходи та цілі на найближчий період. Про це вона повідомила у соцмережах, підсумовуючи свій перший місяць на посаді.

За її словами, за цей час Уряд уже встиг реалізувати низку ключових кроків: запроваджено мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями та розпочато перезавантаження БЕБ, митниці та АРМА; розширено програму медичних оглядів для звільнених захисників, забезпечивши їм лікування та допомогу з документами; ухвалено пакет підтримки для прифронтових регіонів, який охоплює 238 громад у 10 областях і близько 6,6 млн українців.

Реклама

Реклама

Також уряд запровадив субсидії для аграріїв і розширив грантові програми на сади та теплиці у прифронтових районах, забезпечив безкоштовне харчування у школах 1–11 класів, виділив кошти на укриття у дитячих садках, школах та закладах культури.

Свириденко підкреслила, що продовжується робота з міжнародними партнерами: наприкінці серпня до України прибуде місія МВФ, активна співпраця ведеться з ЄС, який уже надав понад 3 млрд євро, та готуються рішення за ініціативою ERA. Окрім цього, запущено цифрові сервіси, включно з Дія.Карткою та програмами грантової підтримки бізнесу, постраждалого від обстрілів.

За словами прем’єрки, пріоритети уряду залишаються незмінними: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і внутрішньо переміщеним особам, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека.

Свириденко наголосила, що всі кроки Уряду спрямовані на підтримку українців і відновлення країни у складних умовах війни.