Світові авіакомпанії скасували рейси до Ізраїлю та Лівану

Через посилення бойових дій між Ізраїлем і Ліваном Qatar Airways та British Airways скасували рейси до Бейрута і Тель-Авіва.

Про це повідомляє Times of Israel.

Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що призупинила польоти до Бейрута до середи через ескалацію бойових дій між Ізраїлем та Хезболлою.

«У зв’язку з ситуацією, що склалася в Лівані, авіакомпанія Qatar Airways тимчасово призупинила польоти в міжнародний аеропорт Бейрута Рафік Харірі до 25 вересня», – йдеться в заяві катарського національного перевізника.

Вони додали, що безпека пасажирів «залишається нашим найвищим пріоритетом».

Авіакомпанії Wizz Air, British Airways і Azerbaijan Airlines скасували сьогодні рейси до і з аеропорту Бен-Гуріона через посилення бойових дій. На сайті аеропорту Бен-Гуріон повідомляється, що всі три авіакомпанії сьогодні більше не здійснюють рейси до Ізраїлю та з нього.

Багато авіакомпаній лише нещодавно відновили польоти, призупинивши їх у різні моменти протягом року після атаки ХАМАСу 7 жовтня і продовження війни. Інші все ще не літають через міркування безпеки.