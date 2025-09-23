Світоліна пропустить турнір WTA 1000 у Пекіні через травму

Українська тенісистка Еліна Світоліна не виступить на турнірі WTA 1000 у Пекіні через травму стегна. Її місце займе Магда Лінетт із Польщі.

Про це повідомляє Суспільне.

Причиною зняття Світоліної стало пошкодження стегна. Коли спортсменка зазнала травми не уточнюється. Відомо, що останній матч тенісистка провела у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, в якому поступилася у трьох сетах.

У Пекіні Світоліна мала зустрітися з переможницею протистояння між 44-ю ракеткою WTA Татьяною Марією з Німеччини та Маріє Боузковою з Чехії, яка обіймає 52 місце у світовому рейтингу.

Місце Світоліної в сітці жіночого одиночного турніру на сайті WTA займе польська тенісистка Магда Лінетт, що отримала 33-й номер посіву.

Таким чином, на турнірі WTA 1000 у Пекіні виступлять три українки. Марта Костюк та Даяна Ястремська розпочнуть виступи з другого кола, Юлія Стародубцева — з першого.

Після Пекіну Світоліна заявлена на виступи на інших турнірах у Китаї, зокрема, на “тисячник” в Ухані та турнір WTA 500 в Нінбо, які відбудуться в жовтні.