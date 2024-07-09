Суперкомп’ютер передбачив результати на Євро-2024

Комп’ютер зі штучним інтелектом Opta Analyst згенерував результати футбольних матчів після 1/4 фіналу турніру та визначення усіх півфінальних пар.

Головним фаворитом залишається збірна Іспанії, яка у чвертьфіналі здолала свого головного конкурента — Німеччину. За підрахунками суперкомп’ютеру ймовірність перемоги Іспанії — 32,17%, повідомляє RFI.

Збірна Франції стала другим потенційним претендентом на здобуття кубка Євро-2024. Французам пророкують 27,31% шансів на перемогу в турнірі. У минулій грі вони здолали Португалію в серії пенальті.

У іншій парі зустрінуться футбольні команди Англії та Нідерландів, їхній прогноз на перемогу — прогноз на перемогу 26,59% та 13,93% відповідно. Водночас букмекери Favbet вважають, що у збірної Англії більші шанси на перемогу в порівнянні з Францією у здобутті чемпіонства.

Сьогодні, 9 липня о 22:00 (за київським часом) збірна Іспанії зустрінеться із Францією у півфіналі чемпіонату Європи-2024. Матч відбудеться на стадіоні “Мюнхенська футбольна арена”, Німеччина. Штучний інтелект передбачив результат матчу, і іспанці мають шанс на перемогу з ймовірністю 36,5%.