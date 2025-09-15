        Суспільство

        Сухо та тепло: синоптики дали прогноз на 16 вересня

        Сергій Бордовський
        15 Вересня 2025 22:02
        Прогноз погоди в Україні на 16 вересня 2025 / Український гідрометеорологічний центр
        В Україні у понеділок, 16 вересня, очікується тепла та переважно суха погода.

        Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

        Синоптики зазначають, що день пройде з мінливою хмарністю. Опади малоймовірні, лише у західних та Житомирській областях можливі короткочасні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті й у Вінницькій області місцями утворюватиметься туман.

        Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

        Температурний фон залишатиметься комфортним: уночі стовпчики термометрів коливатимуться від 8° до 13°, а на півдні, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях — до 16°. Удень повітря прогріється до 22–27°, проте у західних регіонах буде трохи прохолодніше — 16–21°.


