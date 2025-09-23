Суддю з Києва підозрюють у незаконному збагаченні: сума — понад 16 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили суддю з Києва у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів гривень і декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляють НАБУ та САП.

Імені підозрюваної не називають, проте, за даними ЗМІ, йдеться про суддю Північного Апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну.

Реклама

Реклама

За даними слідства, наприкінці 2021 року суддя придбала житловий будинок на Київщині та дві земельні ділянки. Вартість майна перевищувала законні доходи судді на понад 16 мільйонів гривень.

“На сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже 1 млн доларів США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. доларів – орієнтовно 24 млн гривень за курсом НБУ на дату придбання”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі також встановили, що підозрювана вказала недостовірні дані про вартість цього майна у своїх деклараціях за 2021–2024 роки.

Досудове розслідування розпочалося на підставі матеріалів СБУ та здійснювалося детективами НАБУ. Дії судді кваліфікували за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.