Кримінал

Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
5 Серпня 2024 16:41
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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко / Фото: Суспільне

Львівський апеляційний суд розглянув апеляції щодо запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, суд постановив залишити під вартою підозрюваного.

“Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Захисник підозрюваного подавав апеляційну скаргу та просив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З’ясувалось що затриманому 18 років, а його ім’я – В’ячеслав Зінченко. Він – мешканець Дніпра.

26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Тоді його було взято під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.


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