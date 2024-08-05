Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Львівський апеляційний суд розглянув апеляції щодо запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, суд постановив залишити під вартою підозрюваного.

“Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон (ч. 1 ст. 115 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Захисник підозрюваного подавав апеляційну скаргу та просив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З’ясувалось що затриманому 18 років, а його ім’я – В’ячеслав Зінченко. Він – мешканець Дніпра.

26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Тоді його було взято під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.